Активная фаза учений трех стран с участием военных РФ стартовала у границ Афганистана

Активная фаза учений, в которых принимают участие 2,5 тысяч военнослужащих из России, Узбекистана и Таджикистана, началась на полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджикско-афганской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщили в ЦВО, армейская авиация России и Таджикистана использовала способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Для этого экипажи боевых вертолетов Ми-24, действуя в составе звеньев, выстроились в «круг» и непрерывно обстреливали ракетами С-8 класса «воздух-поверхность» коммуникации, командные пункты и ходы сообщения района, который занял противником.

В пресс-службе также рассказали, что вертолеты Ми-8 высадили воздушный десант для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых «боевиков».

Кроме того, летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили свыше 100 наземных целей, добавили в округе.