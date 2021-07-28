Российские военные прибыли на учения на границе с Афганистаном

Подразделения российских войск в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального военного округа (ЦВО).

«Российские подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Сопровождали российских военных в ходе 200-километрового марша вертолеты армейской авиации. Во время перегруппировки войска отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоления условно зараженных участков местности, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

До этого сообщалось, что в предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа. Первый — отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований. Второй — отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий — тренировка по защите государственной границы.