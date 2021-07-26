Вирусолог рассказал, почему сложно лечить «дельта»-штамм коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал в интервью радио Sputnik, почему сложно лечить индийский штамм «дельта» коронавируса.

По его словам, у этого варианта инфекции более короткий инкубационный период по сравнению с «классическими видами» COVID-19, при нем у пациентов наблюдаются новые симптомы, в том числе нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. И для диагностирования индийского штамма необходима специальная настройка тест-систем.

Специалист подчеркнул, что «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания.

Чепурнов обратил внимание на то, что обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился человек. Для опознания «дельта»-штамма необходимо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса — Ред.) у заболевших, хотя бы небольших, но значимых участков генома вируса, чтобы определить, чем конкретно болеет пациент. Такое тестирование дороже по сравнению с обычным ПЦР.

Ранее ученый предупредил об опасных мутациях коронавируса.