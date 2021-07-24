ВВС США планируют защищать объекты «силовыми полями»

США достигли переломного момента в технологиях направленной энергии, благодаря этому в стране в будущем будут использовать так называемые «силовые поля» для защиты объектов. Об этом сообщает издание The Drive со ссылкой на материалы Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов, расположенной на авиабазе Киртланд (Нью-Мексико).

Так, в отчете Directed Energy Futures 2060 говорится, что оружие направленной энергии уже к 2060 году получится применить для создания «силовых полей», направленных на защиту военных баз за счет отражения атаки надвигающихся беспилотников и боезарядов. Также такие поля помогут сформировать «зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны».

По данным издания Breaking Defense, конкретная реализация данной концепции предполагает, в том числе, применение лазерного оружия, управляемого системами искусственного интеллекта (ИИ).

В Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США утверждают, что имеющиеся ресурсы позволяют создать систему лазерного оружия мощностью 100 киловатт, которая способна уничтожать объекты «на тактически важных расстояниях» в несколько километров.

Главной проблемой подобных систем называется их ограниченная способность одновременно поражать несколько целей.

Ранее сообщалось, что американский военно-морской флот пополнился кораблем, напоминающим ветхозаветный ковчег — прямоугольной формой и назначением.