«Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя

Госкорпорация «Ростех» опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографию новейшего военного самолета, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

На снимке самолет показан в чехле. На фотографии присутствует надпись «Wanna see me naked?» (Хочешь увидеть меня раздетой?).

Показ данного самолета в корпорации анонсировали в начале недели. Однако никаких подробностей не сообщили.

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания «Сухой» начала разработку первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения, обладающего скоростью выше двух махов и малой радиолокационной заметностью.