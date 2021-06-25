Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

Боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил осуществил успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В пятницу, 25 июня, в 22.50 мск с пусковой установки (ПУ) 4-й площадки 43-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя, подчеркнули в министерстве.

Ранее фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», стартовавшей 28 мая, нашли в двух районах Якутии.