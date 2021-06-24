Пентагон назвал дезинформацией заявления о предупредительной стрельбе в инциденте с эсминцем

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в министерстве обороны Соединенных Штатов считают «примером дезинформации» сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Великобритании открыто заявили об отсутствии каких-либо предупредительных выстрелов.

«Этого просто не было», — сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ложными заявления британского посольства и министерства обороны Великобритании о том, что в сторону нарушившего российскую границу эсминца Defender не было произведено предупреждающих выстрелов.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.