Шойгу рассказал о вакцинации российских военнослужащих

Министр обороны генерал армии России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве заявил, что основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавирусной инфекции, вакцинированы более 900 тыс. граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы получили уже более миллиона доз вакцины <… > Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — сказал он.

По словам Шойгу, речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации.

«После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей», — отметил он.

Кроме того, глава министерства подчеркнул, что единственные, с кем еще продолжается работа по вакцинации, — новобранцы весеннего призыва.

«Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет», — сказал командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, комментируя санитарно-эпидемиологическую обстановку в войсках России в Сирии.

Также вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии и в миротворческом контингенте России в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что более трети или 389 тыс. российских военнослужащих привиты первым компонентом вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».