В США создали резервный бюджет для оказания помощи Украине в сфере безопасности

США располагают резервом в размере $100 млн для оказания при необходимости дополнительной помощи Украине в сфере безопасности. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Конгресс выделил $275 млн на помощь Украине в этом [финансовом] году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих $275 млн. Дополнительные $100 млн — это резервные средства помимо тех $275 млн. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной», — сказал Салливан.

По его словам, Вашингтон перенес эти средства в резерв, когда «российские войска отошли назад и не стали идти на Украину».

«Он [финансовый резерв] по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, — это ерунда», — добавил Салливан.

В начале мая в США выражали обеспокоенность переброской российских войск на границу с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, заверив, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.