Пашинян: карты минных полей были переданы Азербайджану через РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона передела Азербайджану карты минных полей на территории Нагорного Карабаха при участии миротворческого контингента России, сообщает ТАСС.

«Некоторые оппозиционные деятели и СМИ заявляют, что мы держали в тайне от РФ наличие карт минных полей. Это полнейший абсурд, потому что до этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, делали это исключительно через наших российских коллег — миротворцев РФ», — заявил Пашинян на митинге в городе Арташате Араратской области.

Он уточнил, что благодаря помощи российских миротворцев стало возможна передача 50 армянских пленных.

Ранее Баку передал Еревану пленных армянских военных в обмен на карты минных полей.

Обмен был произведен на азербайджано-грузинской границе, присутствовали представители Грузии. Возращение армянских военнослужащих также подтвердил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.