National Interest заявил о нехватке новейших истребителей у США

В случае войны США не смогут противостоять России и Китаю, потому что им не хватит истребителей. Об этом заявил обозреватель The National Interest Крис Осборн.

По словам автора, хоть у Вашингтона есть F-22 и F-35, основную часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, то есть вооруженным силам страны в целом не хватает истребителей пятого поколения.

Как пишет обозреватель, истребители США не смогут незаметно проникнуть в воздушное пространство России и Китая. Осборн подчеркнул, что для лидерства в воздухе нужны скорость, скрытность и маневренность.

Бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула согласен с этой точкой зрения.

«ВВС США нужны самолеты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника», — приводятся слова Дептулы.

Генерал подчеркнул, что при недостатке американских самолетов китайские HQ-9 и российские С-400 могут нести серьезную угрозу. Кроме того, Москва и Пекин увеличивают число самолетов пятого поколения.

Ранее стало известно, что новое руководство США усилит противодействие России со стороны НАТО.