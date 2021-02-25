Армения собирается тесно сотрудничать с РФ по вопросу реформирования армии
Катерина Медведева
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования и модернизации армии. Об этом сообщает ТАСС.
«Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил», — сказал он в ходе заседания кабмина.
Премьер добавил, что Армения в этом направлении будет тесно сотрудничать с Россией — основным стратегическим союзником республики в области безопасности.
Ранее Пашинян заявлял о необходимости реформировать армию после событий в Карабахе.
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