Армения собирается тесно сотрудничать с РФ по вопросу реформирования армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования и модернизации армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооруженных сил», — сказал он в ходе заседания кабмина.

Премьер добавил, что Армения в этом направлении будет тесно сотрудничать с Россией — основным стратегическим союзником республики в области безопасности.

Ранее Пашинян заявлял о необходимости реформировать армию после событий в Карабахе.