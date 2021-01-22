Москва поприветствовала желание Вашингтона продлить СНВ-3

Россия приветствует желание новой администрации США продлить договор СНВ-3 на пять лет. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», — приводятся слова Захаровой.

По словам официального представителя, российские власти готовы немедленно начать переговоры.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы предложить России продление ДСНВ на пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.