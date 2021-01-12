СМИ назвали угрозу американским авианосцам со стороны России
Новые баллистические ракеты России и Китая представляют угрозу для американских авианосцев, сообщает Business Insider.
Издание напоминает, что Россия провела третий испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», а Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море.
«Эти испытания являются лишь последними свидетельствами того, что американские авианосцы, которые долгое время воспринимались как короли морей, скоро могут столкнуться с угрозой своему существованию», – подчеркивается в материале.
Business Insider отмечает, что авианосцы США «всегда были одной из самых больших мишеней для противников».
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