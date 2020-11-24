Армянские военные покидают переходящий Баку район Карабаха

Армянские военные уходят из Кельбаджарского района непризнанного Нагорного Карабаха, который должен перейти Азербайджану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что район покидают последние подразделения мотострелков.

«Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам», — рассказал один из представителей командования подразделения.

При этом личный состав уже покинул территории. После ликвидации зданий части представители командования также вслед направятся в Армению.

Азербайджан должен установить контроль над Кельбаджарским районом в ночь на 25 ноября.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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