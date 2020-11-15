Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет

Израильские истребители, вертолеты и танки нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В ответ израильская сторона нанесла удары по подземной структуре и военным постам ХАМАС в секторе Газа.

»Армия обороны Израиля ... готова решительно противодействовать любым попыткам террористической деятельности, направленной против израильского гражданского населения, а также любому нарушению суверенитета Израиля», — отметили военные.

Ранее с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты. Второй пуск вызвал срабатывание сигналов воздушной тревоги в Ашдоде на юге страны и районе Шфела близ границы с сектором. Обе ракеты не были перехвачены, но упали на незаселенных участках.

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