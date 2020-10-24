Медведев оценил ситуацию с развертыванием ракетных систем

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что Россия надеется, что Запад выступит со встречными шагами на объявленный Москвой мораторий на развертывание новых ракетных систем на территории европейский стран. Об этом сообщает RT.

Соответствующее заявление он высказал в статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».

При этом он подчеркнул необходимость минимизации рисков возникновения новых угроз.

«В этом ключе Россия объявила мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнеров», — заключил Медведев.

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