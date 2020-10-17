Минобороны Азербайджана показало уничтожение С-300 Армении
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Армении.
Видео опубликовано на официальном канале азербайджанского военного ведомства в YouTube.
Минобороны не уточняет обстоятельства и место уничтожения ЗРК.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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