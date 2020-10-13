Минобороны Армении сообщило о боях на всей линии соприкосновения в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, передает ТАСС.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана начали наступление сразу в нескольких направлениях.

Наиболее тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении.

«Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны», — сказал Ованнисян.

На своей странице в Facebook он написал, что в ходе столкновений «армия Армении доказала, что она нерушима».

«Сегодня армянские солдаты показали чудеса», — заявил Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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