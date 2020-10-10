В Степанакерте опять начались взрывы
В центре Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха, раздались два взрыва, несмотря на режим перемирия. Об этом пишет РИА «Новости».
По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживают саперы. Тем не менее, в городе включили однако сразу две сирены воздушной тревоги.
Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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