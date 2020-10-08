В Госдепе оценили запуск российской ракеты «Циркон»
Елизавета Мележенкова
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Представитель Госдепартамента оценил состоявшийся накануне запуск российской ракеты «Циркон». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что американская сторона следит за военной активностью России и ее ракетными испытаниями.
По его словам, таким образом США получают сведения для своей политики в сфере контроля над вооружением и безопасности.
Успешный запуск «Циркона» состоялся утром 7 октября, ракета пролетела за 4,5 минуты 450 км и поразила заданную цель. Гиперзвуковая скорость превысила 8 Махов.
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