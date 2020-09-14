Разведчики из РФ десантировались в тыл «противника» на учениях в Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы России в Армении совершили десантирование в тыл условного противника в ходе общих учений с армянскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что они десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон «Алагяз».

В ходе учений военные отыскали местонахождение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, повредили средства связи, совершили налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.

Кроме того, военнослужащие подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военной базы РФ ликвидировали разведывательные и ударные «дроны» условного противника.

В учениях задействованы свыше 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в частности вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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