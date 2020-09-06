На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

На площадь Независимости в Минске прибыла колонна спецтехники, передает ТАСС.

По данным агентства, на месте сейчас находится около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи. Сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление.

При этом обстановка на площади сейчас спокойная, протестующих нет.

В воскресенье, 6 августа, в 14.00 оппозиция планирует начать акцию «Марш единства». Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что для сохранения правопорядка увеличено число нарядов и военнослужащих. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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