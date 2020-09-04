Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму

Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Самолеты приблизились к полуострову на 53 км, их перехвата не произошло. Данных о целях полета пока нет.

Как отмечается, бомбардировщики вылетели с британской базы Фейрфорд, пролетели над Нидерландами, Германией, Польшей и вошли в воздушное пространство Украины, взяв курс на Крым.

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