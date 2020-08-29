Рядом с посольством США в Багдаде упали ракеты

В «зеленой зоне» в центре Багдада рядом с дипломатическим представительством Соединенных Штатов упали четыре ракеты. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в своем Twitter.

Отмечается, что никто не пострадал.

США и их союзники ввели свои войска в Ирак в 2003 году с целью свержения правительства Саддама Хусейна. Американские войска были официально выведены в 2011 году. Однако после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии Исламского государства (организация запрещена в России) американские власти приняли решение о возвращении войск в Ирак в 2014 году. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что США вывели большую часть войск с территории Ирака.

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