МиГ-31 поднимался на перехват самолета Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолета норвежской патрульной авиации над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).
Приближающаяся к российским граница цель была зафиксирована над нейтральными водами, указано в сообщении. Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват и идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Военно-воздушных сил Норвегии.
Норвежский самолет не допустил нарушений границы России, после его разворота российский МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, заявили в НЦУО.
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