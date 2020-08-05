Патрушев назвал целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки запугивание СССР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал главную цель сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

По его мнению, целью США было сбросить бомбы для запугивания СССР и других стран и демонстрации наличия у них нового и мощного оружия массового поражения.

Он также подчеркнул, что произошедшую трагедию нельзя оправдывать военными действиями.

«Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза России добавил, что в данной ситуации действия США «мало чем отличались от преступлений самой милитаристской Японии».

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