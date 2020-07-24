В ВС США заявили о безопасном сопровождении иранского самолета
Американские истребители F-15 сопровождали иранский пассажирский самолет на безопасной дистанции, сообщает Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США.
Сопровождение проводилось над базой американских военных Эт-Танф в Сирии, указано в сообщении.
«Проведен стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно 1000 метров», — заявляет командование.
Ранее сообщалось, что иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились как американские.
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