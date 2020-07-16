ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник
Азербайджанские военнослужащие сбили беспилотник ВС Армении, проводящий разведывательные полеты над позициями Азербайджана в направлении Товузского района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.
Отмечается, что был уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «X-55».
«Утром 16 июля подразделения вооруженных сил Армении <...> предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии <...>», — говорится в сообщении.
Фото сбитого беспилотника минобороны Азербайджана опубликовало на своем сайте.
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