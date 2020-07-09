Глава Пентагона заявил, что не получал донесений о «связи» РФ и «Талибана»*

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал сведений о «связи» России с талибами (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках слушаний комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово «вознаграждение»», — сказал Эспер.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

*«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

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