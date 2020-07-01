Для Трампа провели брифинг по статье NYT о России и талибах**

В Белом доме состоялся специальный брифинг для президента США Дональда Трампа по теме публикации газеты The New York Times о предполагаемых контактах РФ с боевиками террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщила представитель главы государства Кейли Макэнани.

По ее словам, Трампу рассказали о сведениях, которые появились в открытом доступе «из-за безответственной публикации NYT».

«Это не отменяет того факта, что эти разведданные еще не прошли процесс проверки, и консенсуса по ним нет», — цитирует Макэнани «Интерфакс».

Газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Россия отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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