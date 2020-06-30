NYT: разведка США связывает гибель морпехов со «сделкой» России и талибов*

Американская разведка рассматривает гибель трех морских пехотинцев в Афганистане как следствие «сделки» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, Россия якобы хотела «вознаградить» талибов за взрыв автомобиля в 2019 году, который привел к гибели трех американских морпехов, указано в материале издания. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об этом в конце февраля текущего года.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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