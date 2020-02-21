К прекращению военных действий в Идлибе призвали лидеры ЕС

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И хотя боевики уже выбиты из провинции Хама и южных районов провинции Идлиб, российские военные... И хотя боевики уже выбиты из провинции Хама и южных районов провинции Идлиб, российские военные...
И хотя боевики уже выбиты из провинции Хама и южных районов провинции Идлиб, российские военные...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Представители стран Евросоюза призвали к прекращению военных действий на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в рамках заседания саммита в ЕС в Брюсселе.

Лидеры 27 стран назвали неприемлемым военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе.

«ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия», — говорится в заявлении.

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