К прекращению военных действий в Идлибе призвали лидеры ЕС
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Представители стран Евросоюза призвали к прекращению военных действий на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в рамках заседания саммита в ЕС в Брюсселе.
Лидеры 27 стран назвали неприемлемым военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе.
«ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия», — говорится в заявлении.
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