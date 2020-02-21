К прекращению военных действий в Идлибе призвали лидеры ЕС

Представители стран Евросоюза призвали к прекращению военных действий на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано в рамках заседания саммита в ЕС в Брюсселе.

Лидеры 27 стран назвали неприемлемым военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе.

«ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия», — говорится в заявлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин обсудил с Макроном и Меркель нейтрализацию террористической угрозы в САР

— Су-24 ВКС России ударили по прорвавшимся боевикам в Идлибе

— Bloomberg: Турция запросила у США ЗРК Patriot для сдерживания сирийских сил