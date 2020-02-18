В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны украинских силовиков. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР Якова Осадичего.

Он заявил, что в направлении населенного пункта Березовское в направлении из 120-миллиметровых минометов было выпущено шесть мин. По словам Осадичего, погибший был сотрудником Народной милиции.

Как отмечается, ранее украинская сторона обвинила ополченцев в провокации вдоль линии соприкосновения.

В свою очередь ополченцы заявили, что военные Украины пытались пробраться к позициям Народной милиции, но подорвались на минном поле. Обе стороны утверждают, что противник использует тяжелое вооружение, которое запрещено в соответствии с Минскими соглашениями.

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