Турция заявила о гибели четырех военных при столкновениях с армией САР в Идлибе

Министерство обороны Турции заявило, что при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четыре турецких военнослужащих. Об этом сообщает телеканал NTV.

При этом отмечается, что еще девять военных получили ранения.

Анкара утверждает, что обстрел произвела армия САР.

Известно, что состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара потребует дать разъяснения по данному происшествию.

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