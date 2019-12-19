Лукашенко подписал план обороны Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый план обороны страны, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По итогам заседания, на котором обсуждались вопросы обороноспособности Белоруссии, были подписаны план обороны и концепция развития вооруженных сил государства до 2030 года.
Направление развития вооруженных сил Белоруссии определяется «накоплением конфликтного потенциала» в мире, отметил Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что белорусская армия является «инструментом недопущения войны», при этом она должна быть способна отразить нападение и нанести ответный урон противнику.
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