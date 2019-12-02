Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает «Интерфакс».

Путин оценил, что его поручения выполняются удовлетворительно. Остальная часть, по его словам, находится в разных стадия выполнения.

Глава государства напомнил, что он проводит совещания по военной тематике раз в полгода.

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