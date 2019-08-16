Минобороны показало первые полеты беспилотника «Охотник»

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Российское Министерство обороны опубликовало видеозапись первого полета нового тяжелого беспилотника «Охотник», который полетал вместе с истребителем. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видео изображен набирающий скорость и взлетающий с шасси серо-зеленый «Охотник». Также на кадрах виден его полет с разных ракурсов.

До этого стало известно, что свой первый полет российский «Охотник» совершил в начале августа. Он пробыл в небе около 20 минут и несколько раз облетел аэродром.

Уточняется, что беспилотник сконструирован таким образом, что он практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Кроме того, он обладает целевой аппаратурой для разных видов разведки.

Ранее сообщалось, что в Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник».