Жириновский предложил сбивать военные самолеты НАТО

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский отреагировал на попытку истребителя НАТО приблизиться к российскому самолету, на котором находился российский министр обороны Сергей Шойгу. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По его словам, нельзя, чтобы высокопоставленные руководители России подвергались риску.

«В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолетов — их нужно сбивать!» — заявил Жириновский.

Он добавил, что альянс никогда не будет так поступать в дальнейшем, если один раз его воздушное судно собьют.

Ранее В НАТО прокомментировали инцидент со сближением истребителя альянса с бортом министра обороны России.