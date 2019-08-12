Экс-депутат Рады рассказал о хаосе и бардаке в украинской армии
Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что в украинской армии царят хаос и бардак, а также, что военные превращаются в преступников. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».
В фейсбуке экс-депутат выложил документы «для служебного пользования». В них подробно описывается, что происходит в подразделениях ВСУ.
По его словам, СМИ Украины показывают только красивую картинку, тем самым обманывая своих граждан.
Он отметил, что в украинской армии можно видеть не только хаос и бардак, но также воровство, торговлю оружием, наркоманию, хулиганство, неуставные отношения, убийства и дедовщину.
«Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты», — подчеркнул Журавко.
Он также призвал всех украинцев просмотреть выложенные документы, отметив, что армию Украины превратили в «пушечное мясо».
Ранее экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве солдат из ВСУ.