СМИ сообщили о разочаровании сторонников Трампа из-за Ирана

Сторонники президента США Дональда Трампа отворачиваются от него из-за войны с Ираном. Об этом пишет газета New York Times.

Издание отмечает, что «тысячи» пользователей соцсети Truth Social в комментариях под постами Трампа писали, что чувствуют себя преданными из-за войны в Иране.

«Анализ более 40 тысяч комментариев к постам Трампа, проведенный газетой The New York Times, показал глубину недовольства войной», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что негодование сторонников Трампа вызвало заявление президента о планах уничтожить «целую цивилизацию» в Иране. Также многим из них не понравилось то, что иранское правительство в итоге осталось у власти, сохранило свой ядерный арсенал и рычаги влияния в Ормузском проливе.

«Когда Трамп отказался от своей угрозы атаковать иранскую инфраструктуру за несколько часов до установленного им крайнего срока во вторник вечером, некоторые из тех, кто поддерживал войну, выразили возмущение», — сказано в публикации.

15 марта газета Bild написала, что операция в Иране вызывала разногласия в администрации Трампа, которая разделилась на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Издание Politico также сообщило, что Вэнс скептически отнесся к операции и выражал несогласие с ней.

Также экс-советник Трампа Джон Болтон отмечал, что «в высших эшелонах администрации существуют серьезные разногласия».

