«Был для них врагом»: воевавший за ВСУ наемник рассказал об издевательствах

Пленный пожаловался, что ВСУ не любят колумбийских наемников и лишают их еды
Украинские военнослужащие негативно относятся к наемникам из Колумбии, воюющим в рядах ВСУ. Об этом ТАСС рассказал пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.

«Я не чувствовал какого-то братского отношения. Скорее, как будто я был для них врагом», — рассказал пленный боец.

По его словам, украинские солдаты могли перед его носом закрыть дверь, не разрешали войти в помещение, отбирали еду и запрещали что-либо трогать. Наемник сообщил, что питался втайне от украинских военных.

До этого колумбийские наемники Вооруженных сил Украины обратились в МИД Колумбии с просьбой о помощи. Дипломатов призвали связаться с посольством страны в Польше и «срочно оказать международную помощь». В письме наемники жаловались, что их удерживают в некоем помещении, которое находится в 20 минутах от границы Польши, и не отдают паспорта. Они просили отпустить их, но эти просьбы были проигнорированы.

Как сообщала немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники, в составе украинской армии против ВС России воюют около двух тысяч колумбийских наемников. В издании отметили, что приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них.

Ранее испанский наемник заявил, что ВСУ относятся к иностранцам как к «пушечному мясу».

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
