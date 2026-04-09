В России разрабатывают модель автономного космического поселения

Российские ученые работают над созданием модели автономного биоэкопоселения, которая обеспечит проживание людей в космосе. Об этом заявила директор НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова на Российском космическом форуме, передает ТАСС.

Она рассказала, что институтом предложена модель биоэкопоселения, где энергетической, тепловой и электрической базой является атомная станция малой мощности. Ученые создали комплекс технологий, который позволяет обеспечить автономное поселение в Арктической зоне.

«Следующий этап <…> — создание такого биоэкопоселения уже в космическом пространстве», — сказала Дьякова.

НИЦ «Курчатовский институт» — ведущий научно-исследовательский центр России, основанный в 1943 году (как Лаборатория № 2) для создания атомного оружия. В настоящее время центр занимается атомной энергетикой, термоядерным синтезом, ядерной медициной, нано- и биотехнологиями. В состав входят крупные институты, такие как ПИЯФ, а сам центр подчиняется напрямую правительству РФ.

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что запуск российского многоразового пилотируемого космического корабля «Орел» отложен еще на год.

