Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве солдат из ВСУ

В вооруженных силах Украины зафиксирован массовый отток военнослужащих, передает сайт kp.ru заявление бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко.

По его словам, даже увеличение денежного довольствия не останавливает массовое бегство.

Журавко заявил, что на глазах у украинских властей происходит драма развала армии.

Ранее сообщалось, что 19 танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали в городе Волноваха Донецкой области за дезертирство.