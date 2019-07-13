В Турции отметили поставку российских С-400 пирогом для Путина

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Турецкий кондитер Хасан Аджар, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда испек пирог, намерен испечь традиционный бёрек для российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам кондитера, это решение связано с началом поставок российских С-400 на территорию страны.

«… я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами», — сказал Аджар.

Он добавил, что начинит пирог, вес которого составляет 4 кг, шпинатом и брынзой, а затем отправит его в Кремль.

Ранее НАТО отреагировало на поставки в Турцию российских С-400, начавшихся 12 июля.