Стартовали международные военные учения Talisman Sabre-2019

Военные учения Talisman Sabre-2019, в которых участвует американская, британская, японская, канадская сторона и Новая Зеландия начались в Австралии 11 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны страны-организатора.

Планируется, что военные учения продлятся в Австралии вплоть до 24 июля.

Стороны произведут высадку десанта, маневры сухопутных войск, а также различные операции в городах.

«Воздушные, морские операции и действия специальных сил», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО.

Учения НАТО стартовали 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. Они завершатся 12 июля.