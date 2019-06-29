В день города Петрозаводск заполонили танки

В Петрозаводске в один день отметили День города и 75-ю годовщину освобождения Карелии от финской оккупации в годы войны. Об этом сообщает ТАСС.

В торжественном мероприятии приняли участие более 500 военных из Петрозаводского, Ленинградского и Псковского территориальных гарнизонов.

Также по улицам города прошли свыше 40 единиц боевой техники.

Рота почетного караула открыла торжество под «Священную войну», которую исполнил оркестр Западного военного округа (ЗВО).

В период с 1941 по 1944 годы на территории Карелии погибли около 150 тысяч военных Красной армии, а также за 38 месяцев примерно 500 тысяч мирных горожан погибли от голода в концентрационных лагерях, которые действовали в городе на протяжении всей оккупации.