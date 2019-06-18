Боевые вертолеты пролетели на низкой высоте над пляжем в России

<img src="">

В Ростовской области вертолеты модели Ми-28 и Ми-8 пролетели на максимально низкой высоте над пляжем, на котором находились отдыхающие. Об этом сообщает Пятый канал.

Видео удалось записать удивленным очевидцам. На ролике видно, как вертолеты находятся буквально в паре метров от водного пространства Дона.

Ми-28 и Ми-8 дважды пролетели над пляжем около километра, сначала напугав посетителей пляжной зоны, а затем вызвав у них восторг.

Остается неизвестным факт того, были ли полеты вертолетов плановыми.