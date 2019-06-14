В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США
Глава крупнейшей оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, увеличение военного присутствия США будет стоит Польше «миллиарды долларов».
Он также добавил, что намерен внимательно ознакомится с текстом соглашения двух стран.
Схетына подчеркнул, что Польша должна быть союзником США, а не «клиентом».
Ранее сообщалось, что США разместят в Польше эскадрилью беспилотников.