В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США

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Глава крупнейшей оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, увеличение военного присутствия США будет стоит Польше «миллиарды долларов».

Он также добавил, что намерен внимательно ознакомится с текстом соглашения двух стран.

Схетына подчеркнул, что Польша должна быть союзником США, а не «клиентом».

Ранее сообщалось, что США разместят в Польше эскадрилью беспилотников.