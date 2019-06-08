Появилось видео удара авиации РФ по боевикам в Сирии

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Появилось видео, как воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела была опубликована агентством Step News.

На кадрах видно, как в воздух поднялся огромный столп дыма.

Отмечается, что российская авиация атаковала террористов в районе населенного пункта Закат.

Ранее СМИ сообщили, что российским военным в Сирии пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе.

Боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам», которая создана на базе «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России), совершили несколько артиллерийских ударов по позициям российских военнослужащих.

«Джабхат ан-Нусры» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.